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На Купянщине фирма занимала водоем и землю за 750 млн и не платила в бюджет

Общество 14:19   02.03.2023
Елена Нагорная
На Купянщине фирма занимала водоем и землю за 750 млн и не платила в бюджет Фото: Харьковская облпрокуратура

Фирма по решению суда должна освободить водохранилище в Купянском районе Харьковской области, которое она долгое время незаконно использовала для разведения рыбы.

Бизнесмены имели разрешение на специальное использование водных биоресурсов, однако права на пользование водоемом и земельными участками, то есть договоров аренды, у них не было, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

То есть, объясняют в прокуратуре, предприятие не платило в бюджет за пользование землей и водным объектом.

По решению Хозяйственного суда Харьковской области фирма должна освободить водохранилище площадью 410 га вместе с занятыми ею земельными участками стоимостью более 750 миллионов гривен и вернуть их в ведение государства.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 14:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фирма по решению суда должна освободить водохранилище в Купянском районе Харьковской области, которое она долгое время незаконно использовала для разведения рыбы.".