На Купянщине фирма занимала водоем и землю за 750 млн и не платила в бюджет

Фирма по решению суда должна освободить водохранилище в Купянском районе Харьковской области, которое она долгое время незаконно использовала для разведения рыбы.

Бизнесмены имели разрешение на специальное использование водных биоресурсов, однако права на пользование водоемом и земельными участками, то есть договоров аренды, у них не было, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

То есть, объясняют в прокуратуре, предприятие не платило в бюджет за пользование землей и водным объектом.

По решению Хозяйственного суда Харьковской области фирма должна освободить водохранилище площадью 410 га вместе с занятыми ею земельными участками стоимостью более 750 миллионов гривен и вернуть их в ведение государства.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.



Фото: Харьковская облпрокуратура