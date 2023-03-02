На Купянщине фирма занимала водоем и землю за 750 млн и не платила в бюджет
Фирма по решению суда должна освободить водохранилище в Купянском районе Харьковской области, которое она долгое время незаконно использовала для разведения рыбы.
Бизнесмены имели разрешение на специальное использование водных биоресурсов, однако права на пользование водоемом и земельными участками, то есть договоров аренды, у них не было, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.
То есть, объясняют в прокуратуре, предприятие не платило в бюджет за пользование землей и водным объектом.
По решению Хозяйственного суда Харьковской области фирма должна освободить водохранилище площадью 410 га вместе с занятыми ею земельными участками стоимостью более 750 миллионов гривен и вернуть их в ведение государства.
Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 14:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фирма по решению суда должна освободить водохранилище в Купянском районе Харьковской области, которое она долгое время незаконно использовала для разведения рыбы.".