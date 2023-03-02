На Куп’янщині фірма займала водойму та землю за 750 млн і не платила в бюджет

Фірма за рішенням суду має звільнити водосховище в Куп’янському районі Харківської області, яке вона тривалий час незаконно використовувала для розведення риби.

Бізнесмени мали дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів, проте права на користування водоймою та земельними ділянками, тобто договорів оренди, у них не було, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

Тобто, пояснюють у прокуратурі, підприємство не платило в бюджет за користування землею та водним об’єктом.

За рішенням Господарського суду Харківської області фірма має звільнити водосховище площею 410 га разом із зайнятими нею земельними ділянками вартістю понад 750 мільйонів гривень та повернути їх у відання держави.

Наразі триває термін на апеляційне оскарження.



Фото: Харківська облпрокуратура