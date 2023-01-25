З “Лозовеньок” під Харковом женуть фірму, яка використовує водойму незаконно

Лозовеньківське водосховище площею 100 гектарів, що знаходиться під Харковом, незаконно використовується підприємством для розведення та вилову риби. Прокуратура вимагає звільнити об’єкт.

ТОВ розводить, вирощує та ловить рибу на території водосховища без будь-яких правовстановлюючих документів, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Так, передача водойми Малоданилівською селищною радою не погоджувалась, договори оренди не укладалися, а підприємство за користування об’єктом грошей не платило та не платить.

Крім цього, фірма жодного разу не надала звітність щодо кількості виловленої риби до Держрибагентства, хоч мала це робити щомісяця.

У зв’язку з цим прокуратура подала позов до суду на користь держави в особі селищної ради до ТОВ з вимогою звільнити об’єкт водного фонду.