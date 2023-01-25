С «Лозовенек» под Харьковом прогоняют фирму, использующую водоем незаконно

Лозовеньковское водохранилище площадью 100 гектаров, которое находится под Харьковом, незаконно используется предприятием для разведения и вылова рыбы. Прокуратура требует освободить объект.

ООО разводит, выращивает и ловит рыбу на территории водохранилища без каких-либо правоустанавливающих документов, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Так, передача водоема Малоданиловским поселковым советом не согласовывалась, договоры аренды не заключались, а предприятие за пользование объектом денег не платило и не платит.

Кроме этого, фирма ни разу не предоставила отчетность о количестве выловленной рыбы в Госрыбагентство, хоть должна была это делать ежемесячно.

В связи с этим прокуратура подала иск в суд в интересах государства в лице поселкового совета к ООО с требованием освободить объект водного фонда.