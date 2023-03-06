«Гвардия наступления»: чему учат будущих штурмовиков на Харьковщине (видео)

В Харьковской области состоялись учения добровольцев «Гвардии наступления». Они проходили на одном из полигонов региона в условиях, приближенных к боевым.

В учениях приняли участие мобилизованные, военные-контрактники и добровольцы, прибывшие по программе «Гвардия наступления», рассказал начальник боевой подготовки третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии подполковник Артем Зиновьев, передает пресс-служба ХОВА.

«Подготовка проходит в три этапа. Первый — общевойсковая подготовка, которая включает огневую, инженерную подготовку, а также тактическую медицину и топографию. Второй этап — это подготовка специалистов: снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков и экипажи БТР. Третий этап — это коллективная подготовка, во время которой отрабатывается выполнение задач в составе отделений, взводов, рот и батальонов. Длится подготовка не менее шести недель», — рассказал Зиновьев.

По словам инструктора Нацгвардии с позывным «Алекс», сегодня военнослужащие работали на нескольких учебных точках.

«Во время тренировок изучали материальную часть оружия, способы определения расстояния до цели, основные правила стрельбы, метание ручной гранаты и алгоритм оказания медицинской помощи. Кроме этого в рамках подготовки военнослужащие отрабатывали навыки боевой стрельбы в составе подразделений с использованием бронированной техники. Стараемся передать добровольцам свой опыт, который мы получили во время боевых действий в 2014-2015 годах», — отметил инструктор.

Напомним, что национальная программа набора добровольцев в штурмовые бригады «Гвардии наступления» стартовала в начале февраля. Выбрать одну из восьми бригад («Сталевий кордон», «Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій», «Азов») каждый может самостоятельно — в соответствии с индивидуальными убеждениями и мотивацией. Добровольцам предлагают достойные условия службы и вознаграждение.

Читайте также: Еще в двух ЦПАУ Харьковщины начали принимать добровольцев в штурмовые бригады