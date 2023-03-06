“Гвардія наступу”: чого навчають майбутніх штурмовиків на Харківщині (відео)

У Харківській області відбулися навчання добровольців “Гвардії наступу”. Вони проходили на одному з полігонів регіону за умов, наближених до бойових.

У навчаннях взяли участь мобілізовані, військові-контрактники та добровольці, які прибули за програмою “Гвардія наступу”, розповів начальник бойової підготовки третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії підполковник Артем Зінов’єв, повідомляє пресслужба ХОВА.

“Підготовка проходить у три етапи. Перший – загальновійськова підготовка, яка включає вогневу, інженерну підготовку, а також тактичну медицину та топографію. Другий етап – це підготовка спеціалістів: снайперів, кулеметників, гранатометників та екіпажі БТРів. Третій етап – це колективна підготовка, під час якої відпрацьовується виконання завдань у складі відділень, взводів, рот та батальйонів. Триває підготовка не менше шести тижнів”, – розповів Зінов’єв.

За словами інструктора Нацгвардії з позивним “Алекс”, сьогодні військовослужбовці працювали на кількох навчальних точках.

“Під час тренувань вивчали матеріальну частину зброї, способи визначення відстані до цілі, основні правила стрільби, метання ручної гранати та алгоритм надання медичної допомоги. Крім цього в межах підготовки військовослужбовці відпрацьовували навички бойової стрільби у складі підрозділів із використанням броньованої техніки. Намагаємося передати добровольцям свій досвід, який ми отримали під час бойових дій у 2014-2015 роках”, – зазначив інструктор.

Нагадаємо, що національна програма набору добровольців до штурмових бригад “Гвардії наступу” стартувала на початку лютого. Обрати одну з восьми бригад (“Сталевий кордон”, “Червона калина”, “Лють”, “Рубіж”, “Спартан”, “Кара-Даг”, “Буревій”, “Азов”) кожен може самостійно – відповідно до індивідуальних переконань та мотивації. Добровольцям пропонують гідні умови служби та винагороду.