Ще у двох ЦНАПах Харківщини почали приймати добровольців у штурмові бригади
Тепер записатися добровольцем в одну зі штурмових бригад “Гвардії наступу” можна ще у двох Центрах надання адміністративних послуг Харківської області – у Краснокутську та Первомайському.
Як повідомляють у пресслужбі ХОВА, ознайомитися з умовами вступу до восьми штурмових бригад Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби охочі можуть за наступними адресами:
– селище Краснокутськ, вулиця Миру, 127 (графік роботи: пн–пт з 8:00–17:00);
– місто Первомайський, проспект Незалежності, 1 (графік роботи: пн–пт з 8:00–17:00).
Читайте також: Як харків’янам приєднатися до «Гвардії наступу»: інструкція (відео)
Нагадаємо, що національна програма набору добровольців до штурмових бригад “Гвардії наступу” стартувала на початку лютого. Обрати одну з восьми бригад (“Сталевий кордон”, “Червона калина”, “Лють”, “Рубіж”, “Спартан”, “Кара-Даг”, “Буревій”, “Азов”) кожен може самостійно – відповідно до індивідуальних переконань та мотивації. Добровольцям пропонують гідні умови служби та винагороду. Раніше запис у бригади відкрили у трьох ЦНАПах Харкова, а також у Мерефі, Краснограді, Лозовій, Богодухові, Змієві.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ще у двох ЦНАПах Харківщини почали приймати добровольців у штурмові бригади»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 14:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тепер записатися добровольцем в одну зі штурмових бригад “Гвардії наступу” можна ще у двох Центрах надання адміністративних послуг Харківської області – у Краснокутську та Первомайському.".