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Ще у двох ЦНАПах Харківщини почали приймати добровольців у штурмові бригади

Суспільство 14:37   17.02.2023
Олена Нагорна
Ще у двох ЦНАПах Харківщини почали приймати добровольців у штурмові бригади

Тепер записатися добровольцем в одну зі штурмових бригад “Гвардії наступу” можна ще у двох Центрах надання адміністративних послуг Харківської області – у Краснокутську та Первомайському.

Як повідомляють у пресслужбі ХОВА, ознайомитися з умовами вступу до восьми штурмових бригад Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби охочі можуть за наступними адресами:

– селище Краснокутськ, вулиця Миру, 127 (графік роботи: пн–пт з 8:00–17:00);

– місто Первомайський, проспект Незалежності, 1 (графік роботи: пн–пт з 8:00–17:00).

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Нагадаємо, що національна програма набору добровольців до штурмових бригад “Гвардії наступу” стартувала на початку лютого. Обрати одну з восьми бригад (“Сталевий кордон”, “Червона калина”, “Лють”, “Рубіж”, “Спартан”, “Кара-Даг”, “Буревій”, “Азов”) кожен може самостійно – відповідно до індивідуальних переконань та мотивації. Добровольцям пропонують гідні умови служби та винагороду. Раніше запис у бригади відкрили у трьох ЦНАПах Харкова, а також у Мерефі, Краснограді, Лозовій, Богодухові, Змієві.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 14:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тепер записатися добровольцем в одну зі штурмових бригад “Гвардії наступу” можна ще у двох Центрах надання адміністративних послуг Харківської області – у Краснокутську та Первомайському.".