Ще у двох ЦНАПах Харківщини почали приймати добровольців у штурмові бригади

Тепер записатися добровольцем в одну зі штурмових бригад “Гвардії наступу” можна ще у двох Центрах надання адміністративних послуг Харківської області – у Краснокутську та Первомайському.

Як повідомляють у пресслужбі ХОВА, ознайомитися з умовами вступу до восьми штурмових бригад Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби охочі можуть за наступними адресами:

– селище Краснокутськ, вулиця Миру, 127 (графік роботи: пн–пт з 8:00–17:00);

– місто Первомайський, проспект Незалежності, 1 (графік роботи: пн–пт з 8:00–17:00).

Нагадаємо, що національна програма набору добровольців до штурмових бригад “Гвардії наступу” стартувала на початку лютого. Обрати одну з восьми бригад (“Сталевий кордон”, “Червона калина”, “Лють”, “Рубіж”, “Спартан”, “Кара-Даг”, “Буревій”, “Азов”) кожен може самостійно – відповідно до індивідуальних переконань та мотивації. Добровольцям пропонують гідні умови служби та винагороду. Раніше запис у бригади відкрили у трьох ЦНАПах Харкова, а також у Мерефі, Краснограді, Лозовій, Богодухові, Змієві.