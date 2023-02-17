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Еще в двух ЦПАУ Харьковщины начали принимать добровольцев в штурмовые бригады

Общество 14:37   17.02.2023
Елена Нагорная
Еще в двух ЦПАУ Харьковщины начали принимать добровольцев в штурмовые бригады

Теперь записаться добровольцем в одну из штурмовых бригад «Гвардии наступления» можно еще в двух Центрах предоставления административных услуг Харьковской области — в Краснокутске и Первомайском.

Как сообщают в пресс-службе ХОВА, ознакомиться с условиями вступления в восемь штурмовых бригад Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы желающие могут по следующим адресам:

— поселок Краснокутск, улица Мира, 127 (график работы: пн-пт с 8:00-17:00);

— город Первомайский, проспект Независимости, 1 (график работы: пн-пт с 8:00-17:00).

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Напомним, что национальная программа набора добровольцев в штурмовые бригады «Гвардии наступления» стартовала в начале февраля. Выбрать одну из восьми бригад («Сталевий кордон», «Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій», «Азов») каждый может самостоятельно — в соответствии с индивидуальными убеждениями и мотивацией. Добровольцам предлагают достойные условия службы и вознаграждение. Ранее запись в бригады открыли в трех ЦПАУ Харькова, а также в Мерефе, Краснограде, Лозовой, Богодухове, Змиеве.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 14:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теперь записаться добровольцем в одну из штурмовых бригад «Гвардии наступления» можно еще в двух Центрах предоставления административных услуг Харьковской области — в Краснокутске и Первомайском.".