В восьми ЦПАУ Харькова и области принимают добровольцев в штурмовые бригады

Записаться добровольцем в одну из штурмовых бригад «Гвардии наступления» можно в трех Центрах предоставления административных услуг Харькова и в пяти — на территории области.

Как сообщают в пресс-службе Харьковской ОВА, специалисты Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы принимают добровольцев в трех ЦПАУ Харькова:

— ЦПАУ Индустриального района (проспект Архитектора Алешина, 11);

— ЦПАУ Киевского района (улица Чернышевская, 55);

— ЦПАУ города Харькова (Гимназическая набережная, 26).

В области записаться в «Гвардию наступления» можно в пяти ЦПАУ — Богодуховского, Чугуевского, Лозовского, Красноградского и Харьковского районов.

Напомним, что национальная программа набора добровольцев в штурмовые бригады «Гвардии наступления» стартовала в начале февраля. Выбрать одну из восьми бригад каждый может самостоятельно — в соответствии с индивидуальными убеждениями и мотивацией. Добровольцам предлагают достойные условия службы и вознаграждение.