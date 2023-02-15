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В восьми ЦПАУ Харькова и области принимают добровольцев в штурмовые бригады

Общество 19:05   15.02.2023
Елена Нагорная
В восьми ЦПАУ Харькова и области принимают добровольцев в штурмовые бригады Фото: ХОВА

Записаться добровольцем в одну из штурмовых бригад «Гвардии наступления» можно в трех Центрах предоставления административных услуг Харькова и в пяти — на территории области.

Как сообщают в пресс-службе Харьковской ОВА, специалисты Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы принимают добровольцев в трех ЦПАУ Харькова:

— ЦПАУ Индустриального района (проспект Архитектора Алешина, 11);
— ЦПАУ Киевского района (улица Чернышевская, 55);
— ЦПАУ города Харькова (Гимназическая набережная, 26).

В области записаться в «Гвардию наступления» можно в пяти ЦПАУ — Богодуховского, Чугуевского, Лозовского, Красноградского и Харьковского районов.

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Напомним, что национальная программа набора добровольцев в штурмовые бригады «Гвардии наступления» стартовала в начале февраля. Выбрать одну из восьми бригад каждый может самостоятельно — в соответствии с индивидуальными убеждениями и мотивацией. Добровольцам предлагают достойные условия службы и вознаграждение.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 19:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Записаться добровольцем в одну из штурмовых бригад «Гвардии наступления» можно в трех Центрах предоставления административных услуг Харькова и в пяти — на территории области.".