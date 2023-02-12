Как харьковчанам присоединиться к «Гвардии наступления»: инструкция (видео)

«Гвардия наступления» – проект, задача которого собрать мотивированных добровольцев для подготовки и участия в наступательных операциях. Харьковчанам предлагают вступать в ряды будущих штурмовиков.

Формирование в Украине штурмовых бригад уже вызвало интерес у тысяч добровольцев. Набор продолжается. Подробнее о том, как можно приобщиться к «Гвардии наступления», – в сюжете.

47-летний ветеран-правоохранитель Вячеслав вместе с товарищем решил записаться в «Гвардию наступления».

Вячеслав Маслов, мерефянин

Пообщались с женой. Она говорит: «Ты мужчина. Ты должен сам принять решение». Я так подумал, что надо, значит, надо. Потому что, кроме нас, мужчин, никто не будет защищать нашу неньку Украину.

Вячеслав считает, что не имеет значения, в какую штурмовую бригаду идти. Все подразделения должны обеспечивать скорость наступления ВСУ.

Вячеслав Маслов, мерефянин

Мой знакомый тоже сказал, что ему не важно, куда и в какое подразделение пойти. Потому что эти подразделения выполняют одну боевую задачу. Это освобождение территории Украины от рашистских захватчиков.

«Гвардия наступления» – это восемь бригад, которые усилят ВСУ. Среди них – подразделение «Стальная граница». Именно сюда решил пойти Вячеслав.

Сергей Степанов, заместитель начальника отдела комплектования в Харьковской области

15-й мобильный пограничный отряд «Стальная Граница» — это подразделение нового образца. Состоит оно из военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины. Военнослужащие имеют боевой опыт.

В ЦПАУ объясняют процедуру отбора в бригады «Гвардии наступления». Помогают с заполнением анкет.

Смотрите также в сюжете МГ «Объектив»: На Харьковщине ждут добровольцев в бригаду «Лють» в «Гвардию Наступления»

Сергей Степанов, заместитель начальника отдела комплектования в Харьковской области

Затем они попадают в колл-центр. Фильтруется: по мобилизации или по контракту выбрал кандидат прохождение военной службы. После этого выходят на этого кандидата представители комплектования или отделов кадров. И уже работают непосредственно с кандидатом по оформлению на военную службу.

Добровольцы могут пойти в «Гвардию наступления» на контракт или по мобилизации. Это касается Госпогранслужбы и Нацгвардии. Зарплата – на уровне ВСУ.

Сергей Степанов, заместитель начальника отдела комплектования в Харьковской области

Разница: по контракту (если сержантский состав) – это от трех лет, офицерский – от пяти. Если по мобилизации: до окончания военного положения.

Есть три способа стать частью «Гвардии наступления»: записаться онлайн, позвонить по телефону на «горячую» линию 080 010 00 20, или лично прийти в ЦПАУ по месту жительства.

Вячеслав Маслов, мерефянин

Цель моя – защитить Украину от рашистских захватчиков. Хочу, чтобы наша Украина была процветающей, независимой, свободной.