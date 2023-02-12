Як харків’янам приєднатися до “Гвардії наступу”: інструкція (відео)

“Гвардія наступу” – проєкт, завдання якого – зібрати мотивованих добровольців для підготовки та участі в наступальних операціях. Харків’янам пропонують вступати до лав майбутніх штурмовиків.

Формування в Україні штурмових бригад уже викликало інтерес у тисяч добровольців. Набір триває. Докладніше про те, як можна долучитися до “Гвардії наступу” – в сюжеті.

47-річний ветеран-правоохоронець В’ячеслав разом із товаришем вирішив записатися до “Гвардії наступу”.

В’ячеслав Маслов, мереф’янин

Поспілкувались із дружиною. Вона каже: “Ти чоловік. Ти маєш сам ухвалити рішення”. Я так подумав, що треба, значить, треба. Тому що, крім нас, чоловіків, ніхто не захищатиме нашу неньку Україну.

В’ячеслав вважає, що не має значення, до якої штурмової бригади йти. Усі підрозділи мають забезпечувати швидкість наступу ЗСУ.

В’ячеслав Маслов, мереф’янин

Мій знайомий теж сказав, що йому не важливо, куди й до якого підрозділу піти. Тому що ці підрозділи виконують одне бойове завдання. Це визволення території України від рашистських загарбників.

“Гвардія наступу” – це вісім бригад, які посилять ЗСУ. Серед них – підрозділ “Сталевий кордон”. Саме сюди вирішив піти В’ячеслав.

Сергій Степанов, заступник начальника відділу комплектування у Харківській області

15-й мобільний прикордонний загін “Сталевий кордон” – це підрозділ нового зразка. Складається він із військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на сході України. Військовослужбовці мають бойовий досвід.

У ЦНАПі пояснюють процедуру відбору до бригад “Гвардії наступу”. Допомагають із заповненням анкет.

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Сергій Степанов, заступник начальника відділу комплектування у Харківській області

Потім вони потрапляють до кол-центру. Фільтрується: за мобілізацією чи за контрактом обрав кандидат проходження військової служби. Після цього виходять на цього кандидата представники комплектування чи відділів кадрів. І вже працюють безпосередньо із кандидатом з оформлення на військову службу.

Добровольці можуть піти до “Гвардії наступу” на контракт або по мобілізації. Це стосується Держприкордонслужби та Нацгвардії. Зарплата – на рівні ЗСУ.

Сергій Степанов, заступник начальника відділу комплектування у Харківській області

Різниця: за контрактом (якщо сержантський склад) – це три роки, офіцерський – від п’яти. Якщо за мобілізацією: до закінчення воєнного стану.

Є три способи стати частиною “Гвардії наступу”: записатися онлайн, зателефонувати на “гарячу” лінію 080 010 00 20, або особисто прийти до ЦНАПу за місцем проживання.

В’ячеслав Маслов, мереф’янин

Мета моя – захистити Україну від рашистських загарбників. Хочу, щоб наша Україна була процвітаючою, незалежною, вільною.