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Kraken відновив набір бійців у штурмову роту. Які вимоги

Суспільство 19:22   19.07.2023
Олена Нагорна
Kraken відновив набір бійців у штурмову роту. Які вимоги

Харківський спецпідрозділ ГУР МОУ “Kraken” відновлює набір рекрутів на курс молодого бійця до штурмової роти підрозділу.

Як повідомляється в телеграмі підрозділу, подавати заявки можуть цивільні особи. Серед вимог – гарна фізична та психологічна підготовка.

“Якщо ти бачиш в собі сили стати на захист нашої країни та завжди мріяв бути військовим – заповнюй анкету”, – йдеться в дописі.

Анкета – за посиланням.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 19:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський спецпідрозділ ГУР МОУ “Kraken” відновлює набір рекрутів на курс молодого бійця до штурмової роти підрозділу.".