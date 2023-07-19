Kraken відновив набір бійців у штурмову роту. Які вимоги
Харківський спецпідрозділ ГУР МОУ “Kraken” відновлює набір рекрутів на курс молодого бійця до штурмової роти підрозділу.
Як повідомляється в телеграмі підрозділу, подавати заявки можуть цивільні особи. Серед вимог – гарна фізична та психологічна підготовка.
“Якщо ти бачиш в собі сили стати на захист нашої країни та завжди мріяв бути військовим – заповнюй анкету”, – йдеться в дописі.
Анкета – за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 19:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський спецпідрозділ ГУР МОУ “Kraken” відновлює набір рекрутів на курс молодого бійця до штурмової роти підрозділу.".