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Kraken за три місяці доставив понад 2500 наборів “гуманітарки” на Харківщині

Суспільство 10:32   06.07.2023
Оксана Горун
Kraken за три місяці доставив понад 2500 наборів “гуманітарки” на Харківщині Фото: ГУР МО

У ГУР Міноборони повідомили, що спецпідрозділ “Kraken” не лише воює, а й бере участь у гуманітарних місіях у Харківській області. Зокрема допомагає доставляти гумдопомогу до деокупованих прифронтових сіл.

“Спецпідрозділ ГУР МО України “Kraken” протягом минулих 3-х місяців спільно з волонтерами доставив понад 2500 наборів гуманітарної допомоги мешканцям Харківщини. Харчовими наборами було забезпечено понад 5500 громадян, які зараз перебувають у деокупованих селах: Борисівка, Пильне, Лук’янці, Мороховець, Красне, Стрілеча, Веселе, Нескучне, Кіндрашівка, Артемівка, Тищенківка, Новий Бурлук, Великий Бурлук, Борщова, Слобожанське, Щасливе, Лисогірка, Новопавлівка, Савинці, Яковенкове, Донецьке, Топольське, Мала Комишуваха, Кам’янка, Діброва, Осиново, Сенькове, Бригадирівка, Благодатівка, Грушівка, Нечволодівка, РСТМ “Новолипецький” та міста Куп’янськ і Ізюм”, – поінформували у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Kraken доставляє гуманітарку на Харківщині 2
Фото: ГУР МО

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“Гуманітарку” спецпризначенці розвозять разом із волонтерами БФ “Гуманітарний центр Харківщини”. Також у рамках окремого проєкту воїни “Kraken” відвідують дитбудинки сімейного типу на деокупованих територіях із подарунками та гуманітарною допомогою.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 10:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУР Міноборони повідомили, що спецпідрозділ “Kraken” не лише воює, а й бере участь у гуманітарних місіях у Харківській області. Зокрема допомагає доставляти гумдопомогу до деокупованих прифронтових сіл".