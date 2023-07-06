Kraken за три місяці доставив понад 2500 наборів “гуманітарки” на Харківщині
У ГУР Міноборони повідомили, що спецпідрозділ “Kraken” не лише воює, а й бере участь у гуманітарних місіях у Харківській області. Зокрема допомагає доставляти гумдопомогу до деокупованих прифронтових сіл.
“Спецпідрозділ ГУР МО України “Kraken” протягом минулих 3-х місяців спільно з волонтерами доставив понад 2500 наборів гуманітарної допомоги мешканцям Харківщини. Харчовими наборами було забезпечено понад 5500 громадян, які зараз перебувають у деокупованих селах: Борисівка, Пильне, Лук’янці, Мороховець, Красне, Стрілеча, Веселе, Нескучне, Кіндрашівка, Артемівка, Тищенківка, Новий Бурлук, Великий Бурлук, Борщова, Слобожанське, Щасливе, Лисогірка, Новопавлівка, Савинці, Яковенкове, Донецьке, Топольське, Мала Комишуваха, Кам’янка, Діброва, Осиново, Сенькове, Бригадирівка, Благодатівка, Грушівка, Нечволодівка, РСТМ “Новолипецький” та міста Куп’янськ і Ізюм”, – поінформували у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
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“Гуманітарку” спецпризначенці розвозять разом із волонтерами БФ “Гуманітарний центр Харківщини”. Також у рамках окремого проєкту воїни “Kraken” відвідують дитбудинки сімейного типу на деокупованих територіях із подарунками та гуманітарною допомогою.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 10:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУР Міноборони повідомили, що спецпідрозділ “Kraken” не лише воює, а й бере участь у гуманітарних місіях у Харківській області. Зокрема допомагає доставляти гумдопомогу до деокупованих прифронтових сіл".