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Kraken за три месяца доставил больше 2500 наборов «гуманитарки» на Харьковщине

Общество 10:32   06.07.2023
Оксана Горун
Kraken за три месяца доставил больше 2500 наборов «гуманитарки» на Харьковщине Фото: ГУР МО

В ГУР Минобороны сообщили, что спецподразделение «Kraken» не только воюет, но и участвует в гуманитарных миссиях в Харьковской области. В частности помогает доставлять гумпомощь в деоккупированные прифронтовые села.

«Спецподразделение ГУР МО Украины «Kraken» в течение прошлых трех месяцев совместно с волонтерами доставило более 2500 наборов гуманитарной помощи жителям Харьковщины. Пищевыми наборами было обеспечено более 5500 граждан, которые сейчас находятся в деоккупированных селах: Борисовка, Пыльное, Лукьянцы, Мороховец, Красное, Стрелечья, Веселое, Нескучное, Кондрашовка, Артемовка, Тищенковка, Новый Бурлук, Великий Бурлук, Борщевая, Слобожанское, Счастливое, Лысогорка, Новопавловка, Савинцы, Яковенково, Донецкое, Топольское, Малая Камышеваха, Каменка, Диброва, Осиново, Сеньково, Бригадировка, Благодатовка, Грушевка, Нечволодовка, РСТМ «Новолипецкий» и города Купянск и Изюм», — проинформировали в Главном управлении разведки Минобороны Укрианы.

Kraken доставляет гуманитарку на Харьковщине 2
Фото: ГУР МО

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«Гуманитарку» спецназначенцы развозят вместе с волонтерами БФ «Гуманитарный центр Харьковщины». Также в рамках отдельного проекта воины «Kraken» посещают детдома семейного типа на деоккупированных территориях с подарками и гуманитарной помощью.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 10:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУР Минобороны сообщили, что спецподразделение «Kraken» не только воюет, но и участвует в гуманитарных миссиях в Харьковской области. В частности помогает доставлять гумпомощь в деоккупированные прифронтовые села".