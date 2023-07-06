Kraken за три месяца доставил больше 2500 наборов «гуманитарки» на Харьковщине

В ГУР Минобороны сообщили, что спецподразделение «Kraken» не только воюет, но и участвует в гуманитарных миссиях в Харьковской области. В частности помогает доставлять гумпомощь в деоккупированные прифронтовые села.

«Спецподразделение ГУР МО Украины «Kraken» в течение прошлых трех месяцев совместно с волонтерами доставило более 2500 наборов гуманитарной помощи жителям Харьковщины. Пищевыми наборами было обеспечено более 5500 граждан, которые сейчас находятся в деоккупированных селах: Борисовка, Пыльное, Лукьянцы, Мороховец, Красное, Стрелечья, Веселое, Нескучное, Кондрашовка, Артемовка, Тищенковка, Новый Бурлук, Великий Бурлук, Борщевая, Слобожанское, Счастливое, Лысогорка, Новопавловка, Савинцы, Яковенково, Донецкое, Топольское, Малая Камышеваха, Каменка, Диброва, Осиново, Сеньково, Бригадировка, Благодатовка, Грушевка, Нечволодовка, РСТМ «Новолипецкий» и города Купянск и Изюм», — проинформировали в Главном управлении разведки Минобороны Укрианы.

«Гуманитарку» спецназначенцы развозят вместе с волонтерами БФ «Гуманитарный центр Харьковщины». Также в рамках отдельного проекта воины «Kraken» посещают детдома семейного типа на деоккупированных территориях с подарками и гуманитарной помощью.