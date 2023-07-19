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Kraken возобновил набор бойцов в штурмовую роту. Какие требования

Общество 19:22   19.07.2023
Елена Нагорная
Kraken возобновил набор бойцов в штурмовую роту. Какие требования

Харьковское спецподразделение ГУР МОУ «Kraken» возобновляет набор рекрутов на курс молодого бойца в штурмовую роту подразделения.

Как сообщается в Telegram-канале подразделения, подавать заявки могут гражданские лица. Среди требований — хорошая физическая и психологическая подготовка.

«Если ты видишь в себе силы стать на защиту нашей страны и всегда мечтал быть военным — заполняй анкету», — говорится в заметке.

Анкета — по ссылке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 19:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское спецподразделение ГУР МОУ «Kraken» возобновляет набор рекрутов на курс молодого бойца в штурмовую роту подразделения.".