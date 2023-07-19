Kraken возобновил набор бойцов в штурмовую роту. Какие требования
Харьковское спецподразделение ГУР МОУ «Kraken» возобновляет набор рекрутов на курс молодого бойца в штурмовую роту подразделения.
Как сообщается в Telegram-канале подразделения, подавать заявки могут гражданские лица. Среди требований — хорошая физическая и психологическая подготовка.
«Если ты видишь в себе силы стать на защиту нашей страны и всегда мечтал быть военным — заполняй анкету», — говорится в заметке.
Анкета — по ссылке.
Читайте также: Kraken за три месяца доставил больше 2500 наборов “гуманитарки” на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Kraken возобновил набор бойцов в штурмовую роту. Какие требования»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 19:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское спецподразделение ГУР МОУ «Kraken» возобновляет набор рекрутов на курс молодого бойца в штурмовую роту подразделения.".