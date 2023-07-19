Kraken возобновил набор бойцов в штурмовую роту. Какие требования

Харьковское спецподразделение ГУР МОУ «Kraken» возобновляет набор рекрутов на курс молодого бойца в штурмовую роту подразделения.

Как сообщается в Telegram-канале подразделения, подавать заявки могут гражданские лица. Среди требований — хорошая физическая и психологическая подготовка.

«Если ты видишь в себе силы стать на защиту нашей страны и всегда мечтал быть военным — заполняй анкету», — говорится в заметке.

Анкета — по ссылке.