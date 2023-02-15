У восьми ЦНАПах Харкова та області приймають добровольців у штурмові бригади

Записатися добровольцем до однієї зі штурмових бригад “Гвардії наступу” можна у трьох Центрах надання адміністративних послуг Харкова та у п’яти – на території області.

Як повідомляють у пресслужбі Харківської ОВА, фахівці Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби приймають добровольців у трьох ЦНАПах Харкова:

– ЦНАП Індустріального району (проспект Архітектора Альошина, 11);

– ЦНАП Київського району (вулиця Чернишевська, 55);

– ЦНАП міста Харків (Гімназійна набережна, 26).

В області записатися до “Гвардії наступу” можна у п’яти ЦНАПах – Богодухівського, Чугуївського, Лозівського, Красноградського та Харківського районів.

Нагадаємо, що національна програма набору добровольців до штурмових бригад “Гвардії наступу” стартувала на початку лютого. Вибрати одну з восьми бригад кожен може самостійно – відповідно до індивідуальних переконань та мотивації. Добровольцям пропонують гідні умови служби та винагороду.