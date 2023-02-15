У восьми ЦНАПах Харкова та області приймають добровольців у штурмові бригади
Записатися добровольцем до однієї зі штурмових бригад “Гвардії наступу” можна у трьох Центрах надання адміністративних послуг Харкова та у п’яти – на території області.
Як повідомляють у пресслужбі Харківської ОВА, фахівці Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби приймають добровольців у трьох ЦНАПах Харкова:
– ЦНАП Індустріального району (проспект Архітектора Альошина, 11);
– ЦНАП Київського району (вулиця Чернишевська, 55);
– ЦНАП міста Харків (Гімназійна набережна, 26).
В області записатися до “Гвардії наступу” можна у п’яти ЦНАПах – Богодухівського, Чугуївського, Лозівського, Красноградського та Харківського районів.
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Нагадаємо, що національна програма набору добровольців до штурмових бригад “Гвардії наступу” стартувала на початку лютого. Вибрати одну з восьми бригад кожен може самостійно – відповідно до індивідуальних переконань та мотивації. Добровольцям пропонують гідні умови служби та винагороду.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 19:05;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Записатися добровольцем до однієї зі штурмових бригад “Гвардії наступу” можна у трьох Центрах надання адміністративних послуг Харкова та у п’яти – на території області.".