Укрзалізниця: 3 харьковских поезда опаздывают из-за ракетного обстрела

На 12:00 часов более, чем на 30 минут опаздывают 7 поездов, сообщила «Укрзалізниця».

№91/92 Харьков Одесса +3:11

№111/112 Изюм – Киев+1:14

№725/726 Харьков Киев +0:56

Сокращаем задержки и напоминаем о возможности посадки с теми же билетами на следующий рейс в течение суток, если пропустили свой в результате воздушной тревоги.

Если из-за задержки поезда вы рискуете опоздать на пересадку – пожалуйста, сообщите нам заранее, мы найдем решение.