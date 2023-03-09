Укрзалізниця: 3 харьковских поезда опаздывают из-за ракетного обстрела
На 12:00 часов более, чем на 30 минут опаздывают 7 поездов, сообщила «Укрзалізниця».
№91/92 Харьков Одесса +3:11
№111/112 Изюм – Киев+1:14
№725/726 Харьков Киев +0:56
Сокращаем задержки и напоминаем о возможности посадки с теми же билетами на следующий рейс в течение суток, если пропустили свой в результате воздушной тревоги.
Если из-за задержки поезда вы рискуете опоздать на пересадку – пожалуйста, сообщите нам заранее, мы найдем решение.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 12:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 12:00 часов более, чем на 30 минут опаздывают 7 поездов, сообщили в «Укрзалізниці».".