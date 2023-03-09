Live
  • Четверг 09.03.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.57
    • 🟢

Из-за ракетной атаки задерживаются несколько поездов из Харькова и в Харьков

Происшествия 07:11   09.03.2023
Оксана Горун
Из-за ракетной атаки задерживаются несколько поездов из Харькова и в Харьков

«Укрзалізниця» сообщила о том, что в целом по стране задерживаются 98 рейсов. Из них некоторые — больше, чем на час. В том числе, поезда «Одесса Харьков» и «Харьков Одесса».

«В связи с враждебной атакой по объектам энергетической инфраструктуры, есть ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы, — сообщает «Укрзалізниця». —Из 98 рейсов 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 — более чем на 30 минут».

В частности, задерживаются:

№7/8 Одесса Харьков +2:42;
№91/92 Харьков Одесса +2:31;
№45/46 Харьков Ужгород +0:32.

Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность. Также на вокзалах действуют «Фортеці незламності», где есть резервное питание.

Читайте также: Около 15 ударов по энергоинфраструктуре, есть попадание в дом — Синегубов

«Всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, мы уже традиционно примем на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам», — отметили железнодорожники.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

17:51
В Харькове почтили память 31 погибшего во время ракетной атаки на ХОВА
12:14
На Харьковщине перебои в движении электричек, задерживаются поезда
10:49
В Харькове без света 150 тысяч абонентов — Синегубов
10:08
В Харькове прогремел взрыв (обновлено)
13:36
Как выглядит харьковский вуз изнутри после ракетной атаки (Фото, видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Из-за ракетной атаки задерживаются несколько поездов из Харькова и в Харьков»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 07:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» сообщила о том, что в целом по стране задерживаются 98 рейсов. Из них некоторые — больше, чем на час. В том числе, поезда «Одесса Харьков» и «Харьков Одесса»".