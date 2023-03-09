Из-за ракетной атаки задерживаются несколько поездов из Харькова и в Харьков

«Укрзалізниця» сообщила о том, что в целом по стране задерживаются 98 рейсов. Из них некоторые — больше, чем на час. В том числе, поезда «Одесса Харьков» и «Харьков Одесса».

«В связи с враждебной атакой по объектам энергетической инфраструктуры, есть ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы, — сообщает «Укрзалізниця». —Из 98 рейсов 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 — более чем на 30 минут».

В частности, задерживаются:

№7/8 Одесса Харьков +2:42;

№91/92 Харьков Одесса +2:31;

№45/46 Харьков Ужгород +0:32.

Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность. Также на вокзалах действуют «Фортеці незламності», где есть резервное питание.

«Всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, мы уже традиционно примем на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам», — отметили железнодорожники.