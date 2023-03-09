Из-за ракетной атаки задерживаются несколько поездов из Харькова и в Харьков
«Укрзалізниця» сообщила о том, что в целом по стране задерживаются 98 рейсов. Из них некоторые — больше, чем на час. В том числе, поезда «Одесса Харьков» и «Харьков Одесса».
«В связи с враждебной атакой по объектам энергетической инфраструктуры, есть ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы, — сообщает «Укрзалізниця». —Из 98 рейсов 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 — более чем на 30 минут».
В частности, задерживаются:
№7/8 Одесса Харьков +2:42;
№91/92 Харьков Одесса +2:31;
№45/46 Харьков Ужгород +0:32.
Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность. Также на вокзалах действуют «Фортеці незламності», где есть резервное питание.
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«Всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, мы уже традиционно примем на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам», — отметили железнодорожники.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 07:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» сообщила о том, что в целом по стране задерживаются 98 рейсов. Из них некоторые — больше, чем на час. В том числе, поезда «Одесса Харьков» и «Харьков Одесса»".