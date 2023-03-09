Через ракетну атаку затримуються кілька поїздів з Харкова та до Харкова
“Укрзалізниця” повідомила про те, що загалом у країні затримуються 98 рейсів. З них деякі – більше, ніж на годину. У тому числі поїзди, що прямують з Харкова до Одеси й Ужгорода, а також з Одеси в Харків.
“У зв’язку з ворожою атакою по об’єктах енергетичної інфраструктури, є низка знеструмлених ділянок по країні, задіяні резервні тепловози, – повідомляє “Укрзалізниця”. – З 98 рейсів 5 затримуються більш ніж на 1 годину, ще 10 – більш ніж на 30 хвилин”.
Зокрема, затримуються:
№7/8 Одеса Харків +2:42;
№91/92 Харків Одеса +2:31;
№45/46 Харків Ужгород +0:32.
Усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість. Також на вокзалах діють “Фортеці незламності”, де є резервне харчування.
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“Всіх пасажирів, які через повітряну тривогу запізняться на свої ранкові рейси, ми вже традиційно приймемо на борту наступних рейсів аналогічного спрямування протягом доби тими ж квитками”, – зазначили залізничники.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 07:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” повідомила про те, що загалом у країні затримуються 98 рейсів. З них деякі – більше, ніж на годину. У тому числі поїзди, що прямують з Харкова до Одеси й Ужгорода, а також з Одеси в Харків".