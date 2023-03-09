Укрзалізниця: 3 харківських потяги запізнюються через ракетний обстріл
На 12:00 годину більше, ніж на 30 хвилин спізнюються 7 поїздів, повідомила «Укрзалізниця».
№91/92 Харків Одеса +3:11
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Скорочуємо затримки і нагадуємо про можливість посадки з тими ж квитками на наступний рейс протягом доби, якщо пропустили свій внаслідок повітряної тривоги.
Якщо через затримку поїзда ви ризикуєте спізнитись на пересадку – будь ласка, повідомте нашого провідника заздалегідь, ми знайдемо рішення.
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Ви читали новину: «Укрзалізниця: 3 харківських потяги запізнюються через ракетний обстріл»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 12:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 12:00 годину більше, ніж на 30 хвилин спізнюються 7 поїздів, повідомила «Укрзалізниця».".