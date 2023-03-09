Укрзалізниця: 3 харківських потяги запізнюються через ракетний обстріл

На 12:00 годину більше, ніж на 30 хвилин спізнюються 7 поїздів, повідомила «Укрзалізниця».

№91/92 Харків Одеса +3:11

№111/112 Ізюм – Київ+1:14

№725/726 Харків Київ +0:56

Скорочуємо затримки і нагадуємо про можливість посадки з тими ж квитками на наступний рейс протягом доби, якщо пропустили свій внаслідок повітряної тривоги.

Якщо через затримку поїзда ви ризикуєте спізнитись на пересадку – будь ласка, повідомте нашого провідника заздалегідь, ми знайдемо рішення.