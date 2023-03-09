В Харькове водоснабжение полностью восстановят после подачи электроэнергии

Из-за перебоев электроснабжения в Харькове нарушилась работа подкачивающих насосных станций, поэтому есть перепады давления в водопроводных сетях города, сообщили КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики просят жителей нижних этажей, у кого вода есть, позволить соседям сверху набрать воды.

Адреса уличных колонок, где можно набрать техническую воду:

– ул. Героев Труда, 12;

– ул. Валентиновская, 13-В;

– ул. Саперная, 20;

– ул. Леси Украинки, 4;

– ул.Рыжевская, 19;

– пр.Героев Харькова, 191;

– ул.Тюринская, 40;

– ул. Ивана Плоходько, 5;

– ул. Ахиезеров, 30;

– ул. Краснодарская, 17;

– ул. Менделеева, 20;

– ул.Академика Богомольца, 15;

– пр. Новобаварский, 89-а;

– Мерефянское шоссе, 6;

– ул. Днепровская, 10;

– парк Юность;

– ул.Большая Панасовская, 39;

– ул.Благовещенская, 5;

– ул.Клочковская, 199.

Также вода подвозят автоводовозками.

Телефон для справок: 15-33.