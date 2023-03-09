В Харькове водоснабжение полностью восстановят после подачи электроэнергии
Из-за перебоев электроснабжения в Харькове нарушилась работа подкачивающих насосных станций, поэтому есть перепады давления в водопроводных сетях города, сообщили КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики просят жителей нижних этажей, у кого вода есть, позволить соседям сверху набрать воды.
Адреса уличных колонок, где можно набрать техническую воду:
– ул. Героев Труда, 12;
– ул. Валентиновская, 13-В;
– ул. Саперная, 20;
– ул. Леси Украинки, 4;
– ул.Рыжевская, 19;
– пр.Героев Харькова, 191;
– ул.Тюринская, 40;
– ул. Ивана Плоходько, 5;
– ул. Ахиезеров, 30;
– ул. Краснодарская, 17;
– ул. Менделеева, 20;
– ул.Академика Богомольца, 15;
– пр. Новобаварский, 89-а;
– Мерефянское шоссе, 6;
– ул. Днепровская, 10;
– парк Юность;
– ул.Большая Панасовская, 39;
– ул.Благовещенская, 5;
– ул.Клочковская, 199.
Также вода подвозят автоводовозками.
Телефон для справок: 15-33.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 13:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за перебоев электроснабжения в Харькове нарушилась работа подкачивающих насосных станций, поэтому есть перепады давления в водопроводных сетях города, сообщили КП «Харьковводоканал».".