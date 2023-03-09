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У Харкові водопостачання у повністю відновлять після подачі електроенергії

Суспільство 13:28   09.03.2023
Оксана Якушко
У Харкові водопостачання у повністю відновлять після подачі електроенергії

Через перебої електропостачання в Харкові порушилася робота насосних станцій, що підкачують, тому є перепади тиску у водопровідних мережах міста, повідомили КП «Харківводоканал».

Комунальники просять мешканців нижніх поверхів, хто має воду, дозволити сусідам зверху набрати води.

Адреси вуличних колонок, де можна набрати технічну воду:

– вул. Героїв Праці, 12;

– вул. Валентинівська, 13-В;

– вул. Саперна, 20;

– вул. Лесі Українки, 4;

– вул.Рижевська, 19;

– пр.Героїв Харкова, 191;

– вул.Тюринська, 40;

– вул. Івана Плоходька, 5;

– вул. Ахієзерів, 30;

– вул. Краснодарська, 17-а;

– вул. Менделєєва, 20;

– вул.Академіка Богомольця, 15;

– пр. Новобаварський, 89-а;

– Мерефянське шосе, 6;

– вул. Дніпровська, 10;

– парк Юність;

– вул.Велика Панасівська, 39;

– вул.Благовіщенська, 5;

– вул.Клочківська, 199.

 

Також воду підвозять автоводовозками.

Телефон для довідок: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 13:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через перебої електропостачання в Харкові порушилася робота насосних станцій, що підкачують, тому є перепади тиску у водопровідних мережах міста, повідомили КП «Харківводоканал».".