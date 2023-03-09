У Харкові водопостачання у повністю відновлять після подачі електроенергії
Через перебої електропостачання в Харкові порушилася робота насосних станцій, що підкачують, тому є перепади тиску у водопровідних мережах міста, повідомили КП «Харківводоканал».
Комунальники просять мешканців нижніх поверхів, хто має воду, дозволити сусідам зверху набрати води.
Адреси вуличних колонок, де можна набрати технічну воду:
– вул. Героїв Праці, 12;
– вул. Валентинівська, 13-В;
– вул. Саперна, 20;
– вул. Лесі Українки, 4;
– вул.Рижевська, 19;
– пр.Героїв Харкова, 191;
– вул.Тюринська, 40;
– вул. Івана Плоходька, 5;
– вул. Ахієзерів, 30;
– вул. Краснодарська, 17-а;
– вул. Менделєєва, 20;
– вул.Академіка Богомольця, 15;
– пр. Новобаварський, 89-а;
– Мерефянське шосе, 6;
– вул. Дніпровська, 10;
– парк Юність;
– вул.Велика Панасівська, 39;
– вул.Благовіщенська, 5;
– вул.Клочківська, 199.
Також воду підвозять автоводовозками.
Телефон для довідок: 15-33.
Читайте також: Харків — без води та тепла. Терехов повідомив, що у районах встановлять водовізки.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові водопостачання у повністю відновлять після подачі електроенергії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 13:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через перебої електропостачання в Харкові порушилася робота насосних станцій, що підкачують, тому є перепади тиску у водопровідних мережах міста, повідомили КП «Харківводоканал».".