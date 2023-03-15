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В Харьковскую область пытались прорваться вражеские ДРГ

Общество 13:02   15.03.2023
Виктория Яковенко
В Харьковскую область пытались прорваться вражеские ДРГ

Украинские военные ликвидировали несколько российских диверсионно-разведывательных групп, которые пытались прорваться в Харьковскую область.

Об этом сообщил глава Дергачевского городского совета Вячеслав Задоренко. По его словам, вражеские ДРГ пробовали зайти через государственную границу.

«Однако были ликвидированы Силами обороны Украины», — заявил Задоренко.

Глава Дергачевщины также сообщил, что российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты громады.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 13:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские военные ликвидировали несколько российских диверсионно-разведывательных групп, которые пытались прорваться в Харьковскую область.".