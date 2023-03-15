В Харьковскую область пытались прорваться вражеские ДРГ

Украинские военные ликвидировали несколько российских диверсионно-разведывательных групп, которые пытались прорваться в Харьковскую область.

Об этом сообщил глава Дергачевского городского совета Вячеслав Задоренко. По его словам, вражеские ДРГ пробовали зайти через государственную границу.

«Однако были ликвидированы Силами обороны Украины», — заявил Задоренко.

Глава Дергачевщины также сообщил, что российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты громады.