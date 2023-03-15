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На Харківщину намагалися прорватися ворожі ДРГ

Суспільство 13:02   15.03.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщину намагалися прорватися ворожі ДРГ

Українські військові ліквідували декілька російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагалися прорватися до Харківської області.

Про це повідомив голова Дергачівської міської ради Вячеслав Задоренко. За його словами, ворожі ДРГ пробували зайти через державний кордон.

«Однак були ліквідовані Силами оборони України», – заявив Задоренко.

Голова Дергачівщини також повідомив, що російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти громади.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 13:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські військові ліквідували декілька російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагалися прорватися до Харківської області.".