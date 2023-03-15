На Харківщину намагалися прорватися ворожі ДРГ

Українські військові ліквідували декілька російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагалися прорватися до Харківської області.

Про це повідомив голова Дергачівської міської ради Вячеслав Задоренко. За його словами, ворожі ДРГ пробували зайти через державний кордон.

«Однак були ліквідовані Силами оборони України», – заявив Задоренко.

Голова Дергачівщини також повідомив, що російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти громади.