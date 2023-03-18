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Бойцы ТрО Харькова показали, как «наваливают по позициям орков из СПГ» (видео)

Общество 16:31   18.03.2023
Елена Нагорная
Бойцы ТрО Харькова показали, как «наваливают по позициям орков из СПГ» (видео)

Бойцы 228-го отдельного батальона 127-й бригады территориальной обороны Харькова показали, как работают по позициям российских захватчиков из станкового противотанкового гранатомета.

Видео защитники опубликовали в своем Telegram-канале.

«Поднимаем птичку, наводимся и точно наваливаем по позициям «орков», на этот раз из СПГ. Обычный день 228-го отдельного батальона», — отметили теробороновцы.

Видео: 228-й батальон 127-й бригады ТрО

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 16:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 228-го отдельного батальона 127-й бригады территориальной обороны Харькова показали, как работают по позициям российских захватчиков из станкового противотанкового гранатомета.".