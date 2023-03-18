Бойцы ТрО Харькова показали, как «наваливают по позициям орков из СПГ» (видео)
Бойцы 228-го отдельного батальона 127-й бригады территориальной обороны Харькова показали, как работают по позициям российских захватчиков из станкового противотанкового гранатомета.
Видео защитники опубликовали в своем Telegram-канале.
«Поднимаем птичку, наводимся и точно наваливаем по позициям «орков», на этот раз из СПГ. Обычный день 228-го отдельного батальона», — отметили теробороновцы.
Видео: 228-й батальон 127-й бригады ТрО
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 16:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 228-го отдельного батальона 127-й бригады территориальной обороны Харькова показали, как работают по позициям российских захватчиков из станкового противотанкового гранатомета.".