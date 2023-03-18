Бійці ТрО Харкова показали, як “навалюють по позиціях орків із СПГ” (відео)
Бійці 228-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова показали, як працюють по позиціях російських загарбників зі станкового протитанкового гранатомета.
Відео захисники опублікували у своєму Telegram-каналі.
“Піднімаємо пташку, наводимось та влучно навалюємо по позиціях “орків”, цього разу з СПГ. Звичайний день 228-го окремого батальйону”, – зазначили тероборонівці.
Відео: 228-й батальйон 127-ї бригади ТрО
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 16:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 228-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова показали, як працюють по позиціях російських загарбників зі станкового протитанкового гранатомета.".