Бійці ТрО Харкова показали, як “навалюють по позиціях орків із СПГ” (відео)

Бійці 228-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони Харкова показали, як працюють по позиціях російських загарбників зі станкового протитанкового гранатомета.

Відео захисники опублікували у своєму Telegram-каналі.

“Піднімаємо пташку, наводимось та влучно навалюємо по позиціях “орків”, цього разу з СПГ. Звичайний день 228-го окремого батальйону”, – зазначили тероборонівці.

Відео: 228-й батальйон 127-ї бригади ТрО