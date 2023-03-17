Як тероборонівці Харкова шукали російську ДРГ біля парку Горького (відео)

У ніч проти 26 лютого 2022 року група захисників Харкова прибула на перехрестя вулиць Сумської та Дерев’янка, щоб зайняти тут оборону та не допустити прориву російських військових, розповів боєць 113-ї окремої бригади територіальної оборони на псевдо “Вакула”.

“Прийшов наказ, що нібито сюди зайшла ДРГ. Цю лісопосадку почали прочісувати. Йшли обережно, неспішним маршем. До самої позиції… Кожну машину зупиняли та перевіряли, були на сторожі. Бо був наказ, що ДРГ зайшла в бік дитячої залізниці й сторону парку Горького. Прочісували все. ДРГ не виявилась, тому ми тут зайняли позиції. Влаштували блокпост. Ніч ми провели під ялинками, просто неба”, — розповів “Вакула”.

Потім, продовжив боєць, його група перемістилася в підземний перехід біля парку Горького, а надалі – до будівель уздовж вулиці Сумської. Там же були захисники з інших підрозділів, щоб мати можливість відкрити вогонь по колонах ворога з висоти.