Как теробороновцы Харькова искали российскую ДРГ возле парка Горького (видео)
В ночь на 26 февраля 2022 года группа защитников Харькова прибыла на перекресток улиц Сумской и Деревянко, чтобы занять здесь оборону и не допустить прорыва российских военных, рассказывает боец 113-й отдельной бригады теробороны под псевдонимом «Вакула».
«Пришел приказ, что якобы сюда зашла ДРГ. Эту лесопосадку начали прочесывать. Шли осторожно, неспешным маршем. До самой позиции… Каждую машину останавливали и проверяли, были на страже. Потому что был приказ, что ДРГ зашла в сторону детской железной дороги и сторону парка Горького. Прочесывали все. ДРГ не оказалось, поэтому мы здесь заняли позиции. Устроили блокпост. Ночь мы провели под елками, под открытым небом», — рассказал «Вакула».
Затем, продолжил боец, его группа переместилась в подземный переход возле парка Горького, а в дальнейшем — в здания вдоль улицы Сумской. Там же находились защитники из других подразделений, чтобы иметь возможность открыть огонь по колоннам врага с высоты.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 20:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 26 февраля 2022 года группа защитников Харькова прибыла на перекресток улиц Сумской и Деревянко, чтобы занять здесь оборону и не допустить прорыва российских военных, рассказывает боец 113-й отдельной бригады теробороны под псевдонимом «Вакула».".