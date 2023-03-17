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Как теробороновцы Харькова искали российскую ДРГ возле парка Горького (видео)

Общество 20:44   17.03.2023
Елена Нагорная
Как теробороновцы Харькова искали российскую ДРГ возле парка Горького (видео)

В ночь на 26 февраля 2022 года группа защитников Харькова прибыла на перекресток улиц Сумской и Деревянко, чтобы занять здесь оборону и не допустить прорыва российских военных, рассказывает боец 113-й отдельной бригады теробороны под псевдонимом «Вакула».

«Пришел приказ, что якобы сюда зашла ДРГ. Эту лесопосадку начали прочесывать. Шли осторожно, неспешным маршем. До самой позиции… Каждую машину останавливали и проверяли, были на страже. Потому что был приказ, что ДРГ зашла в сторону детской железной дороги и сторону парка Горького. Прочесывали все. ДРГ не оказалось, поэтому мы здесь заняли позиции. Устроили блокпост. Ночь мы провели под елками, под открытым небом», — рассказал «Вакула».

Затем, продолжил боец, его группа переместилась в подземный переход возле парка Горького, а в дальнейшем — в здания вдоль улицы Сумской. Там же находились защитники из других подразделений, чтобы иметь возможность открыть огонь по колоннам врага с высоты.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 20:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 26 февраля 2022 года группа защитников Харькова прибыла на перекресток улиц Сумской и Деревянко, чтобы занять здесь оборону и не допустить прорыва российских военных, рассказывает боец 113-й отдельной бригады теробороны под псевдонимом «Вакула».".