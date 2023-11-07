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Заместитель гендиректора ХАЗа пойдет под суд за растрату на сотни тысяч

Общество 11:10   07.11.2023
Оксана Горун
Заместитель гендиректора ХАЗа пойдет под суд за растрату на сотни тысяч

Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя гендиректора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона на странице в facebook. Обвиняют мужчину из-за указаний, которые он дал бухгалтерам предприятия. По оценке следствия, это нанесло ХАЗу ущерб в 691 807 грн.

«Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, являясь должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, вопреки интересам службы, с использованием служебного положения, зная, что возбуждено производство по делу о банкротстве Харьковского государственного авиационного производственного предприятия и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, предоставил своим подчиненным работникам бухгалтерии предприятия соответствующие указания по перечислению денежных средств при действии моратория на удовлетворение требований кредиторов», — проинформировали в специализированной прокуратуре.

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Обвиняют руководителя в растрате имущества в особо крупных размерах. Далее в деле будет разбираться суд.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 11:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя гендиректора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия".