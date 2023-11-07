Заступник гендиректора ХАЗу піде під суд за розтрату на сотні тисяч

Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону направила до суду обвинувальний акт щодо першого заступника гендиректора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону на сторінці в фейсбуці. Звинувачують чоловіка через вказівки, які він дав бухгалтерам підприємства. За оцінкою слідства, це завдало ХАЗу збитків у 691 807 грн.

“Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачений бувши посадовою особою, наділений відповідними повноваженнями, всупереч інтересам служби, з використанням службового становища, знаючи що порушено провадження у справі про банкрутство Харківського державного авіаційного виробничого підприємства і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, надав своїм підлеглим працівникам бухгалтерії цього підприємства відповідні вказівки щодо перерахування грошових коштів під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів”, – поінформували в спеціалізованій прокуратурі.

Звинувачують керівника у розтраті майна в особливо великих розмірах. Далі у справі розбиратиметься суд.