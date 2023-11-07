Live
  • Вт 07.11.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.72

Заступник гендиректора ХАЗу піде під суд за розтрату на сотні тисяч

Суспільство 11:10   07.11.2023
Оксана Горун
Заступник гендиректора ХАЗу піде під суд за розтрату на сотні тисяч

Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону направила до суду обвинувальний акт щодо першого заступника гендиректора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону на сторінці в фейсбуці. Звинувачують чоловіка через вказівки, які він дав бухгалтерам підприємства. За оцінкою слідства, це завдало ХАЗу збитків у 691 807 грн.

“Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачений бувши посадовою особою, наділений відповідними повноваженнями, всупереч інтересам служби, з використанням службового становища, знаючи що порушено провадження у справі про банкрутство Харківського державного авіаційного виробничого підприємства і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, надав своїм підлеглим працівникам бухгалтерії цього підприємства відповідні вказівки щодо перерахування грошових коштів під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів”, – поінформували в спеціалізованій прокуратурі.

Читайте також: Екскерівнику ХАЗу і пособнику окупантів Сунцову закидають чергову розтрату

Звинувачують керівника у розтраті майна в особливо великих розмірах. Далі у справі розбиратиметься суд.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харківщині сталася смертельна ДТП: водій «ВАЗ» влетів у відбійник
На Харківщині сталася смертельна ДТП: водій «ВАЗ» влетів у відбійник
07.11.2023, 11:22
Заступник гендиректора ХАЗу піде під суд за розтрату на сотні тисяч
Заступник гендиректора ХАЗу піде під суд за розтрату на сотні тисяч
07.11.2023, 11:10
ДТП з “Lexus” у Харкові: в поліції повідомили про постраждалих (фото)
ДТП з “Lexus” у Харкові: в поліції повідомили про постраждалих (фото)
07.11.2023, 10:47
Колишній голова “Нацкорпусу” Харківщини “послав” Фаріон за мовну провокацію
Колишній голова “Нацкорпусу” Харківщини “послав” Фаріон за мовну провокацію
07.11.2023, 10:33
45 діб у карцері: директорку школи на Харківщині здали ворогові вчителі
45 діб у карцері: директорку школи на Харківщині здали ворогові вчителі
07.11.2023, 08:45
Затримали навідника, через якого у Харкові загинув 10-річний хлопчик 6.10
Затримали навідника, через якого у Харкові загинув 10-річний хлопчик 6.10
07.11.2023, 10:00

Новини за темою:

09:24
На ремонті харківської школи розбазарили бюджетні гроші – справа в суді
17:28
Судитимуть підрядника, який нажився на ремонті ліцею на Харківщині
12:45
Майже мільйон гривень “розбазарили” на ремонті багатоповерхівки на Салтівці
12:37
Провів ремонт “на папері”: чиновник Лозівської міськради розтратив 350 тис грн
14:10
Завищував ціни на електрику: у Харкові за розтрату судитимуть директора КП

Ви читали новину: «Заступник гендиректора ХАЗу піде під суд за розтрату на сотні тисяч»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 11:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону направила до суду обвинувальний акт щодо першого заступника гендиректора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства".