Заступник гендиректора ХАЗу піде під суд за розтрату на сотні тисяч
Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону направила до суду обвинувальний акт щодо першого заступника гендиректора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону на сторінці в фейсбуці. Звинувачують чоловіка через вказівки, які він дав бухгалтерам підприємства. За оцінкою слідства, це завдало ХАЗу збитків у 691 807 грн.
“Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачений бувши посадовою особою, наділений відповідними повноваженнями, всупереч інтересам служби, з використанням службового становища, знаючи що порушено провадження у справі про банкрутство Харківського державного авіаційного виробничого підприємства і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, надав своїм підлеглим працівникам бухгалтерії цього підприємства відповідні вказівки щодо перерахування грошових коштів під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів”, – поінформували в спеціалізованій прокуратурі.
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Звинувачують керівника у розтраті майна в особливо великих розмірах. Далі у справі розбиратиметься суд.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: растрата, суд, хаз;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 11:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону направила до суду обвинувальний акт щодо першого заступника гендиректора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства".