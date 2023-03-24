Екскерівнику ХАЗу і пособнику окупантів Сунцову закидають чергову розтрату

Одному з колишніх керівників Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (входить до складу держконцерну “Укроборонпром”) НАБУ та САП заочно повідомили про підозру у присвоєнні 472 тисячі євро. З 2021 року його оголошено у розшук.

У вересні 2014 року колишній чиновник вступив у змову зі своїм знайомим, підписав контракт із підконтрольною його спільнику іноземною компанією на постачання двох авіаційних систем та забезпечив переведення держпідприємством передоплати у 472 тисячі доларів, повідомляють у пресслужбі НАБУ.

“Ці кошти спільники згодом привласнили, а для приховування своїх злочинних дій підписали додаткову угоду до контракту про неможливість постачання систем у раніше обумовлені строки”, – розповідають у відомстві.

Дії екскерівника кваліфіковано за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України («складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

“Це вже другий епізод злочинної діяльності вищевказаного керівника, викритий НАБУ. У 2021 році йому повідомили про підозру в розтраті 1,92 мільйона доларів та 553 тисяч євро. Також наявна інформація, що ця особа добровільно зайняла псевдопосаду заступника голови з питань інфраструктури так званої окупаційної адміністрації Запорізької області”, – додають до НАБУ.

За даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Сунцова, який очолював Харківський авіазавод у 2015-2017 роках. До цього він працював першим заступником гендиректора підприємства.