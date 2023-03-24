Экс-руководителю ХАЗа и пособнику оккупантов вменяют очередную растрату
Одному из бывших руководителей Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (входит в состав госконцерна «Укроборонпром») НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении в присвоении 472 тысяч евро. С 2021 года он объявлен в розыск.
В сентябре 2014 года бывший чиновник вступил в сговор со своим знакомым, подписал контракт с подконтрольной его сообщнику иностранной компанией на поставку двух авиационных систем и обеспечил перевод госпредприятием предоплаты в 472 тысяч долларов, сообщают в пресс-службе НАБУ.
«Эти средства сообщники впоследствии присвоили, а для сокрытия своих преступных действий подписали дополнительное соглашение к контракту о невозможности поставки систем в ранее оговоренные сроки», — рассказывают в ведомстве.
Действия экс-руководителя квалифицированы по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины («составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).
«Это уже второй эпизод преступной деятельности вышеуказанного руководителя, разоблаченный НАБУ. В 2021 году ему сообщили о подозрении в растрате 1,92 миллиона долларов и 553 тысяч евро. Также имеется информация, что это лицо добровольно заняло псевдодолжность заместителя председателя по вопросам инфраструктуры так называемой оккупационной администрации Запорожской области», — добавляют в НАБУ.
По данным СМИ, речь идет об Игоре Сунцове, возглавлявшем Харьковский авиазавод в 2015-2017 годах. До этого он работал первым заместителем гендиректора предприятия.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 17:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одному из бывших руководителей Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (входит в состав госконцерна «Укроборонпром») НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении в присвоении 472 тысяч евро. С 2021 года он объявлен в розыск.".