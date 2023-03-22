На поля одной из громад Харьковщины фермеров будут пускать по пропускам

Для круглосуточного передвижения аграриев и сельскохозяйственной техники на полях Дергачевщины, в частности во время комендантского часа, будут выдаваться пропуска.

Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Эти мероприятия направлены на организацию непрерывного цикла производства при проведении комплекса весенне-полевых работ, проведении мероприятий по выращиванию и производству сельскохозяйственной продукции, а также продуктов питания», — обьяснил Задоренко.

Пропуска выдают в Харьковской областной военной администрации. Для этого руководитель предприятия должен подать заявку с перечнем работников с указанием должностей, и объяснением необходимости получить пропуска.