На поля одной из громад Харьковщины фермеров будут пускать по пропускам
Для круглосуточного передвижения аграриев и сельскохозяйственной техники на полях Дергачевщины, в частности во время комендантского часа, будут выдаваться пропуска.
Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Эти мероприятия направлены на организацию непрерывного цикла производства при проведении комплекса весенне-полевых работ, проведении мероприятий по выращиванию и производству сельскохозяйственной продукции, а также продуктов питания», — обьяснил Задоренко.
Пропуска выдают в Харьковской областной военной администрации. Для этого руководитель предприятия должен подать заявку с перечнем работников с указанием должностей, и объяснением необходимости получить пропуска.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для круглосуточного передвижения аграриев и сельскохозяйственной техники на полях Дергачевщины, в частности во время комендантского часа, будут выдаваться пропуска.".