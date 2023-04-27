«Детский блокпост»: как харьковские школьники помогают ВСУ (сюжет)

В Харькове дети обустроили собственный блокпост, где собирают средства на нужды ВСУ.

Родственники маленьких волонтеров воюют в рядах ВСУ.

Никита, харьковчанин

Мы помогаем собирать на дроны, чтобы сохранить своих родственников и украинцев. Потому, что мы семья.

Богдан, харьковчанин

Идет масштабное наступление войск врага. Надо наши позиции укреплять, чтобы вражеские войска не пришли к линии фронта.

На импровизированных пунктах пропуска дети просят произнести «Паляниця», «Укразалізниця» и «нісенітниця».

Никита, харьковчанин

Мы проверяем: скажите – паляниця. Если они не говорят, то они, наверное, россияне. Некоторые говорят что-нибудь неприятное для нас. Или просто молчат и проходят. А если говорят, мы пропускаем.

Дети рассказали, что уже собрали тысячу гривен.

Кирилл, харьковчанин

Мы хотим помочь нашим военным. И чтобы все было хорошо. И мы хотим, чтобы они вернулись с войны все в нормальном состоянии. Хотя РФ – большая страна, в два раза больше, чем наша, но их военные – это «глупые рабы Путина».