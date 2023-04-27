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«Детский блокпост»: как харьковские школьники помогают ВСУ (сюжет)

Репортаж 14:18   27.04.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
«Детский блокпост»: как харьковские школьники помогают ВСУ (сюжет)

В Харькове дети обустроили собственный блокпост, где собирают средства на нужды ВСУ.

Родственники маленьких волонтеров воюют в рядах ВСУ.

Никита, харьковчанин

Мы помогаем собирать на дроны, чтобы сохранить своих родственников и украинцев. Потому, что мы семья.

Богдан, харьковчанин

Идет масштабное наступление войск врага. Надо наши позиции укреплять, чтобы вражеские войска не пришли к линии фронта.

На импровизированных пунктах пропуска дети просят произнести «Паляниця», «Укразалізниця» и «нісенітниця».

Никита, харьковчанин

Мы проверяем: скажите – паляниця. Если они не говорят, то они, наверное, россияне. Некоторые говорят что-нибудь неприятное для нас. Или просто молчат и проходят. А если говорят, мы пропускаем.

Дети рассказали, что уже собрали тысячу гривен.

Кирилл, харьковчанин

Мы хотим помочь нашим военным. И чтобы все было хорошо. И мы хотим, чтобы они вернулись с войны все в нормальном состоянии. Хотя РФ – большая страна, в два раза больше, чем наша, но их военные – это «глупые рабы Путина».

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 14:18;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове дети обустроили собственный блокпост, где собирают средства на нужды ВСУ.".