«Детский блокпост»: как харьковские школьники помогают ВСУ (сюжет)
В Харькове дети обустроили собственный блокпост, где собирают средства на нужды ВСУ.
Родственники маленьких волонтеров воюют в рядах ВСУ.
Никита, харьковчанин
Мы помогаем собирать на дроны, чтобы сохранить своих родственников и украинцев. Потому, что мы семья.
Богдан, харьковчанин
Идет масштабное наступление войск врага. Надо наши позиции укреплять, чтобы вражеские войска не пришли к линии фронта.
На импровизированных пунктах пропуска дети просят произнести «Паляниця», «Укразалізниця» и «нісенітниця».
Никита, харьковчанин
Мы проверяем: скажите – паляниця. Если они не говорят, то они, наверное, россияне. Некоторые говорят что-нибудь неприятное для нас. Или просто молчат и проходят. А если говорят, мы пропускаем.
Дети рассказали, что уже собрали тысячу гривен.
Кирилл, харьковчанин
Мы хотим помочь нашим военным. И чтобы все было хорошо. И мы хотим, чтобы они вернулись с войны все в нормальном состоянии. Хотя РФ – большая страна, в два раза больше, чем наша, но их военные – это «глупые рабы Путина».
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 14:18;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове дети обустроили собственный блокпост, где собирают средства на нужды ВСУ.".