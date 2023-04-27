«Дитячий блокпост»: як харківські школярі допомагають ЗСУ (сюжет)

У Харкові діти облаштували власний блокпост, де збирають кошти на потреби ЗСУ.

Родичі маленьких волонтерів воюють у лавах ЗСУ.

Нікіта, харків’янин

Ми допомагаємо збирати на дрони, щоб зберегти своїх родичів та українців. Тому, що ми сім’я.

Богдан, харків’янин

Йде масштабний наступ військ ворога. Треба наші позиції зміцнювати, щоб ворожі війська не прийшли до лінії фронту.

На імпровізованих пунктах пропуску діти просять вимовити «паляниця», «Укрзалізниця» та «нісенітниця».

Нікіта, харків’янин

Ми перевіряємо: скажіть — паляниця. Якщо вони, не говорять, то вони, мабуть, росіяни. Деякі говорять щось неприємне для нас. Або просто мовчать та проходять. А якщо говорять, ми пропускаємо.

Діти розповіли, що вже назбирали тисячу гривень.

Кирил, харків’янин

Ми хочемо допомогти нашим військовим. І, щоб все було добре. І ми хочемо, щоб вони повернулися з війни всі у нормальному стані. Хоча РФ — велика країна, у два рази більша, ніж наша, але їхні військові – це «глупі раби Путіна».