Live
  • Четвер 27.04.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.39
    • 🔴

«Дитячий блокпост»: як харківські школярі допомагають ЗСУ (сюжет)

Репортаж 14:18   27.04.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
«Дитячий блокпост»: як харківські школярі допомагають ЗСУ (сюжет)

У Харкові діти облаштували власний блокпост, де збирають кошти на потреби ЗСУ.

Родичі маленьких волонтерів воюють у лавах ЗСУ.

Нікіта, харків’янин

Ми допомагаємо збирати на дрони, щоб зберегти своїх родичів та українців. Тому, що ми сім’я.

Богдан, харків’янин

Йде масштабний наступ військ ворога. Треба наші позиції зміцнювати, щоб ворожі війська не прийшли до лінії фронту.

На імпровізованих пунктах пропуску діти просять вимовити «паляниця», «Укрзалізниця» та «нісенітниця».

Нікіта, харків’янин

Ми перевіряємо: скажіть — паляниця. Якщо вони, не говорять, то вони, мабуть, росіяни. Деякі говорять щось неприємне для нас. Або просто мовчать та проходять. А якщо говорять, ми пропускаємо. 

Діти розповіли, що вже назбирали тисячу гривень.

Кирил, харків’янин

Ми хочемо допомогти нашим військовим. І, щоб все було добре. І ми хочемо, щоб вони повернулися з війни всі у нормальному стані. Хоча РФ  — велика країна, у два рази більша, ніж наша, але їхні військові – це «глупі раби Путіна».

Читайте також: «Людину треба трохи зарізати» – окупант воює на Харківщині й вбиває полонених

Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко

Новини за темою:

09:57
Понад 100 тисяч мешканців Харківщини отримали по 1200 грн: кому заплатили
00:12
Росіяни двічі за день обстріляли пожежну частину на Харківщині (фото)
23:17
На проспекті Науки в Харкові водій влаштував ДТП і перекинувся (фото)
22:47
На в’їзді в Козачу Лопань потрапив під обстріл соціальний автобус із 36 людьми
22:21
Синєгубов опублікував фото з Будановим та анонсував новий оборонний проєкт

  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Дитячий блокпост»: як харківські школярі допомагають ЗСУ (сюжет)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 14:18;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові діти облаштували власний блокпост, де збирають кошти на потреби ЗСУ.".