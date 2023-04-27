«Людину треба трохи зарізати» – окупант воює на Харківщині й вбиває полонених

СБУ перехопило телефонну розмову російського ката, який у подробицях розповідає, як перерізає людині горло.

В телефонній розмові зі своєю знайомою окупант розповів, що після допитів військовополонених вбивають. І уточнив, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі, повідомили в СБУ.

«Люди, які військовополонені… їх нам немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось їх треба утилізувати», – пояснив військовий РФ.

СБУ встановила особу ката, його дані, місце служби та коло спілкування. Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

«СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни», – зазначили в СБУ

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