У Куп’янську викрили зрадницю, яка працювала в охороні здоров’я у ворогів
Колаборантка у Куп’янську готувала службову документацію, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Під час окупації Куп’янська місцева мешканка добровільно пішла працювати «и. о. специалиста отдела здравоохранения ВГА Купянского района Харьковской области».
Колаборантка готувала службову документацію та виконувала доручення керівника відділу.
Наразі підозрювана переховується від слідства — вирішується питання щодо її оголошення в розшук.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру 56-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Викриття та документування протиправної діяльності проводиться спільно з дізнавачами Куп’янського РВП ГУНВ в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 16:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колаборантка у Куп’янську готувала службову документацію, повідомила Харківська обласна прокуратура.".