В Купянске разоблачили предательницу, работавшую в здравоохранении у врагов

Коллаборантка в Купянске готовила служебную документацию, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Во время оккупации Купянска местная жительница добровольно пошла работать «и. о. специалиста отдела здравоохранения ВГА «Купянского района Харьковской области».

Колаборантка вела служебную документацию и выполняла поручение руководителя отдела.

В настоящее время подозреваемая скрывается от следствия — решается вопрос ее объявления в розыск.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении 56-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводится совместно с дознавателями Купянского РИН ГУНВ в Харьковской области при оперативном сопровождении ОКР СБУ.