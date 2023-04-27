«Человека нужно зарезать» – оккупант воюет на Харьковщине и убивает пленных
СБУ перехватило телефонный разговор российского палача, который в подробностях рассказывает, как перерезает человеку горло.
В телефонном разговоре со своей знакомой оккупант рассказал, что после допросов военнопленных убивают. И уточнил, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью, сообщили в СБУ.
«Люди, военнопленные… их нам нет смысла держать. Ну, потому что всю информацию из них выспрашиваем. Дальше нет смысла держать. Вот их нужно утилизировать», – объяснил военный РФ.
СБУ установила личность палача, его данные, место службы и круг общения. Мужчина на аудио – Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.
«СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из РФ понес заслуженное наказание за свои зверства. Украинская спецслужба расследует более 35 тыс. уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны», — отметили в СБУ.
Внимание! На видео есть ненормативная лексика!
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ перехватило телефонный разговор российского палача, который в подробностях рассказывает, как перерезает человеку горло.".