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На поля однієї з громад Харківщини фермерів пускатимуть за перепустками

Суспільство 14:16   22.03.2023
Вікторія Яковенко
На поля однієї з громад Харківщини фермерів пускатимуть за перепустками

Для цілодобового пересування аграріїв та сільськогосподарської техніки на полях Дергачівської громади Харківщини, зокрема під час комендантської години, видаватимуть перепустки.

Про це повідомив голова Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Ці заходи спрямовані на організацію безперервного циклу виробництва при проведенні комплексу весняно-польових робіт, проведенні заходів із вирощування та виробництва сільськогосподарської продукції, а також продуктів харчування», – пояснив Задоренко.

Перепустки видають у Харківській обласній військовій адміністрації. Для цього керівник підприємства повинен подати заявку з переліком працівників із зазначенням посад та поясненням необхідності отримати перепустки.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 14:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для цілодобового пересування аграріїв та сільськогосподарської техніки на полях Дергачівської громади Харківщини, зокрема під час комендантської години, видаватимуть перепустки.".