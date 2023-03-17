Live
  • П’ятниця 17.03.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🟢

Японці передали Харківщині соняшник і кукурудзу: хто і як може отримати

19:18   17.03.2023
Олена Нагорна
Японці передали Харківщині соняшник і кукурудзу: хто і як може отримати

Уряд Японії придбав для Харківської області соняшнику та кукурудзи на мільйон доларів – у межах української державної програми з надання аграріям добрив та посівного матеріалу.

Зерно вже завезли в Україну. Фермери Харківщини можуть подати заявку на його отримання через Державний аграрний реєстр, повідомляють у пресслужбі ХОВА.

“Таких програм дуже багато. Наприклад, Японія ефективно допомагає малим фермерським господарствам. Це ті, що обробляють від 10 до 500 гектарів. Вони безкоштовно надають зерно і мінеральні добрива”, – зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Крім того, Кабмін оптимізував програми “Доступні кредити 5-7-9%” та “Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%” в умовах воєнного стану. Уряд продовжив пільгове кредитування аграріїв.

З повним текстом змін можна ознайомитись на сайті Міністерства фінансів за посиланням.

Читайте також: На Харківщині засіють більше полів, ніж торік – Синєгубов

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:18
Японці передали Харківщині соняшник і кукурудзу: хто і як може отримати
18:51
Мешканка Ізюма, яка наступила на міну в лісі, втратила стопу – Мельник
18:28
Обстріли та чергова атака РФ на Куп’янщині – зведення Генштабу по Харківщині
18:03
Депортація дітей зокрема з Харківщини: суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна
17:28
2 тисячі можуть змусити повернути: у ХОВА звернулися до ВПО на Харківщині

  • Категорії: Без категорії; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Японці передали Харківщині соняшник і кукурудзу: хто і як може отримати»; з категорії на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 19:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд Японії придбав для Харківської області соняшнику та кукурудзи на мільйон доларів – у межах української державної програми з надання аграріям добрив та посівного матеріалу.".