Японці передали Харківщині соняшник і кукурудзу: хто і як може отримати

Уряд Японії придбав для Харківської області соняшнику та кукурудзи на мільйон доларів – у межах української державної програми з надання аграріям добрив та посівного матеріалу.



Зерно вже завезли в Україну. Фермери Харківщини можуть подати заявку на його отримання через Державний аграрний реєстр, повідомляють у пресслужбі ХОВА.

“Таких програм дуже багато. Наприклад, Японія ефективно допомагає малим фермерським господарствам. Це ті, що обробляють від 10 до 500 гектарів. Вони безкоштовно надають зерно і мінеральні добрива”, – зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Крім того, Кабмін оптимізував програми “Доступні кредити 5-7-9%” та “Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%” в умовах воєнного стану. Уряд продовжив пільгове кредитування аграріїв.

З повним текстом змін можна ознайомитись на сайті Міністерства фінансів за посиланням.