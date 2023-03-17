Японці передали Харківщині соняшник і кукурудзу: хто і як може отримати
Уряд Японії придбав для Харківської області соняшнику та кукурудзи на мільйон доларів – у межах української державної програми з надання аграріям добрив та посівного матеріалу.
Зерно вже завезли в Україну. Фермери Харківщини можуть подати заявку на його отримання через Державний аграрний реєстр, повідомляють у пресслужбі ХОВА.
“Таких програм дуже багато. Наприклад, Японія ефективно допомагає малим фермерським господарствам. Це ті, що обробляють від 10 до 500 гектарів. Вони безкоштовно надають зерно і мінеральні добрива”, – зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Крім того, Кабмін оптимізував програми “Доступні кредити 5-7-9%” та “Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%” в умовах воєнного стану. Уряд продовжив пільгове кредитування аграріїв.
З повним текстом змін можна ознайомитись на сайті Міністерства фінансів за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 19:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд Японії придбав для Харківської області соняшнику та кукурудзи на мільйон доларів – у межах української державної програми з надання аграріям добрив та посівного матеріалу.".