Японцы передали Харьковщине подсолнечник и кукурузу: кто и как может получить
Правительство Японии приобрело для Харьковской области зерна подсолнечника и кукурузы на миллион долларов — в рамках украинской госпрограммы по предоставлению аграриям удобрений и посевного материала.
Его уже завезли в Украину. Фермеры Харьковщины могут подать заявку на его получение через Государственный аграрный реестр, сообщают в пресс-службе ХОВА.
«Таких программ очень много. Например, Япония эффективно помогает малым фермерским хозяйствам. Это те, которые обрабатывают от 10 до 500 гектаров. Они бесплатно предоставляют зерно и минеральные удобрения», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
Кроме того, Кабмин оптимизировал программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%» в условиях военного положения. Правительство продолжило льготное кредитование аграриев.
С полным текстом изменений можно ознакомиться на сайте Министерства финансов по ссылке.
Читайте также: На Харьковщине засеют больше полей, чем в прошлом году — Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «Японцы передали Харьковщине подсолнечник и кукурузу: кто и как может получить»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство Японии приобрело для Харьковской области зерна подсолнечника и кукурузы на миллион долларов — в рамках украинской госпрограммы по предоставлению аграриям удобрений и посевного материала.".