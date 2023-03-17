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Японцы передали Харьковщине подсолнечник и кукурузу: кто и как может получить

19:18   17.03.2023
Елена Нагорная
Японцы передали Харьковщине подсолнечник и кукурузу: кто и как может получить Фото: ХОВА

Правительство Японии приобрело для Харьковской области зерна подсолнечника и кукурузы на миллион долларов — в рамках украинской госпрограммы по предоставлению аграриям удобрений и посевного материала.

Его уже завезли в Украину. Фермеры Харьковщины могут подать заявку на его получение через Государственный аграрный реестр, сообщают в пресс-службе ХОВА.

«Таких программ очень много. Например, Япония эффективно помогает малым фермерским хозяйствам. Это те, которые обрабатывают от 10 до 500 гектаров. Они бесплатно предоставляют зерно и минеральные удобрения», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Кроме того, Кабмин оптимизировал программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%» в условиях военного положения. Правительство продолжило льготное кредитование аграриев.

С полным текстом изменений можно ознакомиться на сайте Министерства финансов по ссылке.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 19:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство Японии приобрело для Харьковской области зерна подсолнечника и кукурузы на миллион долларов — в рамках украинской госпрограммы по предоставлению аграриям удобрений и посевного материала.".