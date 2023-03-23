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«Успехов не имеет», — Синегубов о попытках армии РФ наступать на Харьковщине

Общество 17:09   23.03.2023
Виктория Яковенко
«Успехов не имеет», — Синегубов о попытках армии РФ наступать на Харьковщине

В Харьковской области остается высокий риск вражеских нападений, в частности, военные РФ пытаются наступать на Купянском направлении.

Об этом во время нацмарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Это, соответственно, Купянское направление, это Изюмское направление, это север нашей территории. Это там, где населенные пункты постоянно обстреливаются. В частности, враг сейчас концентрирует свое внимание – это населенный пункт возле Купянска, где он пытается даже наступать, штурмовать наши позиции, однако успехов не имеет», — рассказал Синегубов.

Также глава ХОВА заявил, что в ближайшее время в Харьковской области планируют усилить обороноспособность.

«На всех абсолютно уровнях. Это фортификационные сооружения и военная составляющая», — уточнил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 17:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области остается высокий риск вражеских нападений, в частности, военные РФ пытаются наступать на Купянском направлении.".