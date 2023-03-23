“Успіхів не має”, – Синєгубов про спроби армії РФ наступати на Харківщині
У Харківській області залишається високий ризик ворожих нападів, зокрема, окупанти намагаються наступати на Куп’янському напрямку.
Про це під час нацмарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Це, відповідно, Куп’янський напрямок, це Ізюмський напрямок, це північ нашої території. Це там де населені пункти постійно обстрілюються. Зокрема, ворог наразі концентрує свою увагу – це населений пункт біля Куп’янська, де він намагається навіть наступати, штурмувати наші позиції, однак наразі успіхів немає», – розповів Синєгубов.
Також голова ХОВА заявив, що найближчим часом на Харківщині планують посилити обороноздатність.
«На всіх абсолютно рівнях. Це фортифікаційні споруди і військова складова безпосередньо», – уточнив очільник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 17:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області залишається високий ризик ворожих нападів, зокрема, окупанти намагаються наступати на Куп’янському напрямку.".