За неделю на Харьковщине разминировали 97 га земли: сколько взрывчаток нашли

С 16 по 22 марта в Харьковской области спасатели провели разминирование 96,9 га территории и уничтожили 1484 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Харьковской ОВД. С 16 по 22 марта специалисты ГСЧС обследовали более 20 км участков автодорог, 10,5 км газопроводов и 1 объект.

В частности, только 22 марта на территории Харьковской области разминировали 17,8 га территории, 3,8 км автомобильных дорог и 1,6 км газопроводов. За сутки уничтожили 367 взрывоопасных предметов.

За неделю спасатели также проверили 40,4 км линий электропередач. Благодаря разминированным участкам энергетики смогли подключить к электросети 524 потребителя.