За неделю на Харьковщине разминировали 97 га земли: сколько взрывчаток нашли
Фото: ХОВА
С 16 по 22 марта в Харьковской области спасатели провели разминирование 96,9 га территории и уничтожили 1484 взрывоопасных предмета.
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Харьковской ОВД. С 16 по 22 марта специалисты ГСЧС обследовали более 20 км участков автодорог, 10,5 км газопроводов и 1 объект.
В частности, только 22 марта на территории Харьковской области разминировали 17,8 га территории, 3,8 км автомобильных дорог и 1,6 км газопроводов. За сутки уничтожили 367 взрывоопасных предметов.
За неделю спасатели также проверили 40,4 км линий электропередач. Благодаря разминированным участкам энергетики смогли подключить к электросети 524 потребителя.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 по 22 марта в Харьковской области спасатели провели разминирование 96,9 га территории и уничтожили 1484 взрывоопасных предмета.".