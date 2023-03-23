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За неделю на Харьковщине разминировали 97 га земли: сколько взрывчаток нашли

Общество 16:15   23.03.2023
Виктория Яковенко
За неделю на Харьковщине разминировали 97 га земли: сколько взрывчаток нашли Фото: ХОВА

С 16 по 22 марта в Харьковской области спасатели провели разминирование 96,9 га территории и уничтожили 1484 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Харьковской ОВД. С 16 по 22 марта специалисты ГСЧС обследовали более 20 км участков автодорог, 10,5 км газопроводов и 1 объект.

В частности, только 22 марта на территории Харьковской области разминировали 17,8 га территории, 3,8 км автомобильных дорог и 1,6 км газопроводов. За сутки уничтожили 367 взрывоопасных предметов.

За неделю спасатели также проверили  40,4 км линий электропередач. Благодаря разминированным участкам энергетики смогли подключить к электросети 524 потребителя.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 16:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 по 22 марта в Харьковской области спасатели провели разминирование 96,9 га территории и уничтожили 1484 взрывоопасных предмета.".