За тиждень на Харківщині розмінували 97 га землі: скільки вибухівок знайшли

З 16 до 22 березня в Харківській області рятувальники провели розмінування 96,9 га території та знищили 1484 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в департаменті цивільного захисту Харківської ОВА. З 16 до 22 березня фахівці ДСНС обстежили понад 20 км ділянок автодоріг, 10,5 км газопроводів та 1 об’єкт.

Зокрема, лише 22 березня на території Харківської області розмінували 17,8 га території, 3,8 км автомобільних доріг та 1,6 км газопроводів. Протягом доби знищили 367 вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники також перевірили загалом 40,4 км ліній електропередач. Завдяки розмінованим ділянкам енергетики змогли під’єднати до електромережі 524 споживачі.