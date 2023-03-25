Весенне-полевые начались на Лозовщине: сколько чего посадили

На полях Лозовской громады Харьковской области начались весенне-полевые работы. Аграрии заканчивают подкормку озимой пшеницы и начали посев гороха и ячменя.

Об этом сообщили в Лозовской городской территориальной громаде. Там рассказывают, что в этом году горохом засеют 560 гектаров земли.

«Горох хороший предшественник для последующих культур – в процессе вегетации он дает дополнительное азотное питание почвы», – подчеркнули аграрии.

Уже посеяли гороха на 156 га земли. Также проводится подготовка почвы для посева яровых культур, а именно — прикрытие влаги, эти работы уже проведены на площади 10301 га (11%). Приступили и к посеву ярового ячменя, уже засеяли 56 га.

По сравнению с прошлым годом весенне-полевые работы начались в более спокойной атмосфере, рассказали в громаде. Запас влаги в почве достаточный, погодные условия благоприятны, поэтому аграрии спешат выполнить как можно больший объем работ — работают в две смены.

Начальник отдела агропромышленного развития Лозовской районной военной администрации Людмила Майстренко рассказала, что зима 2022-2023 оказалась одной из самых теплых за последние 20 лет.

«35% посевов озимых культур находятся в хорошем состоянии, что составляет 14,6 тысяч гектаров, а также 27,0 тысяч гектаров озимых находится в удовлетворительном и слабом состоянии», — добавила Майстренко.

По состоянию на 23 марта в Лозовском районе подпитаны такие озимые культуры:

— пшеницы на площади 15 627 га (37%);

– рапса на площади 3036 га (80%).

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