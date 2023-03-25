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Весняно-польові розпочались на Лозівщині : скільки чого посадили

Суспільство 17:00   25.03.2023
Вікторія Яковенко
Весняно-польові розпочались на Лозівщині : скільки чого посадили Фото: Лозівська міська тергромада

На полях Лозівської тергромади Харківщини почалися весняно-польові роботи. Наразі аграрії закінчують підживлення озимої пшениці та розпочали посів гороху та ячменю.

Про це повідомили у Лозівській міській територіальній громаді. Там розповідають, цього року горохом засіють 560 гектарів землі.

«Горох гарний попередник для наступних культур — у процесі вегетації він дає додаткове азотне живлення ґрунту», – підкреслили аграрії.

Вже посіяно: гороху 156 га. Також наразі проводять підготовку ґрунту для посіву ярих культур, а саме — прикриття вологи, ці роботи вже проведені на площі 10301 га (11%). Приступили й до посіву ярого ячменю, вже засіяли 56 га.

У порівнянні з минулим роком весняно-польові роботи розпочали у більш спокійній атмосфері, розповіли у тергромаді. Запас вологи в ґрунті достатній, погодні умови сприятливі тому аграрії поспішають виконати якомога більший об’єм робіт — працюють у дві зміни.

Начальниця відділу агропромислового розвитку Лозівської районної військової адміністрації Людмила Майстренко розповіла, що зима 2022-2023 виявилася однією з найтепліших за останні 20 років.

«35% посівів озимих культур знаходяться у доброму стані, що складає 14,6 тисяч гектарів, а також 27,0 тисяч гектарів озимини знаходиться в задовільному та слабкому стані», – додала Майстренко.

Станом на 23 березня у Лозівському районі підживлено озимих культур:

– пшениці на площі 15627 га (37%);

– ріпаку на площі 3036 га (80%).

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Фото: Лозівська міська тергромада
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Фото: Лозівська міська тергромада
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Фото: Лозівська міська тергромада

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 17:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На полях Лозівської тергромади Харківщини почалися весняно-польові роботи. Наразі аграрії закінчують підживлення озимої пшениці та розпочали посів гороху та ячменю.".