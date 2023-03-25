Весняно-польові розпочались на Лозівщині : скільки чого посадили
На полях Лозівської тергромади Харківщини почалися весняно-польові роботи. Наразі аграрії закінчують підживлення озимої пшениці та розпочали посів гороху та ячменю.
Про це повідомили у Лозівській міській територіальній громаді. Там розповідають, цього року горохом засіють 560 гектарів землі.
«Горох гарний попередник для наступних культур — у процесі вегетації він дає додаткове азотне живлення ґрунту», – підкреслили аграрії.
Вже посіяно: гороху 156 га. Також наразі проводять підготовку ґрунту для посіву ярих культур, а саме — прикриття вологи, ці роботи вже проведені на площі 10301 га (11%). Приступили й до посіву ярого ячменю, вже засіяли 56 га.
У порівнянні з минулим роком весняно-польові роботи розпочали у більш спокійній атмосфері, розповіли у тергромаді. Запас вологи в ґрунті достатній, погодні умови сприятливі тому аграрії поспішають виконати якомога більший об’єм робіт — працюють у дві зміни.
Начальниця відділу агропромислового розвитку Лозівської районної військової адміністрації Людмила Майстренко розповіла, що зима 2022-2023 виявилася однією з найтепліших за останні 20 років.
«35% посівів озимих культур знаходяться у доброму стані, що складає 14,6 тисяч гектарів, а також 27,0 тисяч гектарів озимини знаходиться в задовільному та слабкому стані», – додала Майстренко.
Станом на 23 березня у Лозівському районі підживлено озимих культур:
– пшениці на площі 15627 га (37%);
– ріпаку на площі 3036 га (80%).
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 17:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На полях Лозівської тергромади Харківщини почалися весняно-польові роботи. Наразі аграрії закінчують підживлення озимої пшениці та розпочали посів гороху та ячменю.".