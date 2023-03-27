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На Купянщине разоблачили коллаборантку: заявляла, что «Россия здесь навсегда»

Общество 12:17   27.03.2023
Виктория Яковенко
На Купянщине разоблачили коллаборантку: заявляла, что «Россия здесь навсегда» Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили коллаборантку, которая поддерживала армию РФ и разглашала антиукраинские лозунги во время оккупации Купянского района Харьковской области. 

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации пгт Купянск-Узловой 51- летняя местная жительница радовалась военнослужащим ВС РФ. Женщина отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины и неоднократно высказывалась в поддержку русского мира.

«Коллаборантка рассказывала, что «Россия здесь навсегда» и в разговорах с односельчанами провозглашала пророссийские лозунги», — заявили в прокуратуре.

После деоккупации населённого пункта коллаборантка сбежала в РФ. Сейчас женщине сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ). Решается вопрос об объявлении ее в розыск.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 12:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили коллаборантку, которая поддерживала армию РФ и разглашала антиукраинские лозунги во время оккупации Купянского района Харьковской области.  ".