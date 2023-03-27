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На Куп’янщині викрили колаборантку: заявляла, що «Росія тут назавжди»

Суспільство 12:17   27.03.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янщині викрили колаборантку: заявляла, що «Росія тут назавжди» Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили колаборантку, яка підтримувала армію РФ та розголошувала антиукраїнські гасла під час окупації Куп’янського району Харківської області.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації смт Куп’янськ-Вузловий місцева мешканка раділа військовослужбовцям ЗС РФ. Жінка заперечувала збройну агресію Росії проти України та неодноразово висловлювалась на підтримку «руського миру».

«Колаборантка розповідала, що «Росія тут назавжди» та у розмовах з односельчанами  проголошувала проросійські лозунги», – заявили у прокуратурі.

Після деокупації населеного пункту колаборантка втекла до РФ. Наразі жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ). Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 12:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили колаборантку, яка підтримувала армію РФ та розголошувала антиукраїнські гасла під час окупації Куп’янського району Харківської області. ".